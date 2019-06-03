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Израиль нанес ракетный удар по военному аэродрому в Сирии

Новости » Происшествия    03.06.2019 - 03:22
Израиль нанес ракетный удар по военному аэродрому в Сирии
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Погиб один военный и еще несколько получили ранения

Израиль ударил ракетами по военному аэродрому T4 в сирийской провинции Хомс. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство SANA.

По данным военного источника, сирийские ПВО смогли уничтожить две ракеты, однако остальные достигли цели.

Погиб один военнослужащий, несколько военных получили ранения. В результате обстрела были повреждены склад боеприпасов и еще несколько зданий.

Помимо этого на территории объекта прогремели мощные взрывы, причина которых неизвестна. За ними последовал пожар.

Ранее РБК-Украина писало, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия продолжит наносить удары по территории Сирии, если Дамаск не прекратит ракетные обстрелы.

Напоиним, что в результате ответного удара по территориям к юго-западу от Дамаска погибли трое сирийских военных. В Израиле отметили, что нанесли удар в ответ на выпущенные с территории Сирии ракеты, которые ранее разорвались на Голанских высотах.

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