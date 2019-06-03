ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В СБУ отреагировали на скандальное видео об оккупации Буковины

Новости » Политика    03.06.2019 - 13:06
В СБУ отреагировали на скандальное видео об оккупации Буковины
Фото: Иван Баканов (twitter.com 24tvua)

По его словам, в таких вопросах нужно больше взвешивать, нужно ли комментировать такие вещи

Первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов прокомментировал видео об оккупации Буковины. Об этом он заявил на брифинге после встречи с президентом Владимиром Зеленским, сообщает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, проблема не только в видео.

"Я видел ролик. Матиос вроде бы пригласил на совместное совещание. Считаю, что есть проблема не только с этим роликом. Есть проблема и в других регионах... Иногда кажется, когда вы привлекаете внимание, в данном случае к ролику, ваше внимание становится информационно более мощным поводом, чтобы об этом ролике узнали. В таких вопросах нужно больше взвешивать, нужно ли комментировать такие вещи, или просто эффективно на них реагировать", - отметил он.

Напомним, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что из-за публикации видео об оккупации Буковины намерен созвать совещание силовиков. Он заявил, что внесет данные о подготовке преступления в посягательстве на территориальную целостность Украины в Единый реестр досудебных расследований.

Ранее глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявлял, что российская агрессия направлена на тотальную оккупацию Украины.

Баканов не исключает, что может возглавить СБУ Зеленский требует от СБУ за две недели отчитаться о первых результатах
Новости Украины Служба безопасности УкраиныБуковина
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь