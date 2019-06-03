В СБУ отреагировали на скандальное видео об оккупации Буковины

Фото: Иван Баканов (twitter.com 24tvua)

По его словам, в таких вопросах нужно больше взвешивать, нужно ли комментировать такие вещи

Первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов прокомментировал видео об оккупации Буковины. Об этом он заявил на брифинге после встречи с президентом Владимиром Зеленским, сообщает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, проблема не только в видео.

"Я видел ролик. Матиос вроде бы пригласил на совместное совещание. Считаю, что есть проблема не только с этим роликом. Есть проблема и в других регионах... Иногда кажется, когда вы привлекаете внимание, в данном случае к ролику, ваше внимание становится информационно более мощным поводом, чтобы об этом ролике узнали. В таких вопросах нужно больше взвешивать, нужно ли комментировать такие вещи, или просто эффективно на них реагировать", - отметил он.

Напомним, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что из-за публикации видео об оккупации Буковины намерен созвать совещание силовиков. Он заявил, что внесет данные о подготовке преступления в посягательстве на территориальную целостность Украины в Единый реестр досудебных расследований.

Ранее глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявлял, что российская агрессия направлена на тотальную оккупацию Украины.