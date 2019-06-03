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03.06.2019 - 18:47
Підсумки дня: 3 червня
Президент Володимир Зеленський
повернув Леоніда Кучму у контактну групу
. Тепер Кучма буде главою української сторони Тристоронньої контактної групи
Перший заступник голови Служби безпеки України Іван Баканов
прокоментував відео про окупацію Буковини
Прес-секретарем президента Володимира Зеленського стала
журналістка Юлія Мендель
. Перед призначенням був проведений конкурс (фото)
Ізраїль
вдарив ракетами по військовому аеродрому
T4 в сирійській провінції Хомс
Прокуратура просить суд обрати підозрюваним у стрільбі по 5-річній дитині
запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту
Генеральна прокуратура України
відкрила справу на директора Державного бюро розслідувань
Романа Трубу
Петро Порошенко відповів на заяву співвласника "Кварталу 95" Бориса Шефіра - бізнес-партнера президента Володимира Зеленського - щодо "мовного закону".
Відповідь "підірвала" мережу (відео)
Вселенський Патріарх Варфоломій
прокоментував конфлікт між главою ПЦУ митрополитом Епіфанієм та почесним партиархом Філаретом
. У розмові з українськими журналістами в Стамбулі від наголосив, що "Патріархат Київський" не існує і ніколи не існував"
У київському метро
почнуть з'являтися туалети
. З 1 вересня 2019 року вони будуть передбачатися при проектуванні нових станцій або проведенні реконструкції старих станцій
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У МОН розповіли, коли запрацюють нові правила Українського правопису
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Зеленський повернув Саакашвілі громадянство
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