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Зеленский вернул Кучму в контактную группу

Новости » Политика    03.06.2019 - 13:28
Зеленский вернул Кучму в контактную группу
Фото: Леонид Кучма и Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Кучма будет главой украинской стороны Трехсторонней контактной группы

Президент Владимир Зеленский вернул Леонида Кучму в контактную группу. Об этом он заявил на брифинге, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Зеленский отметил, что теперь Кучма будет главой украинской стороны Трехсторонней контактной группы. Также президент назвал дату встречи минской группы - 5 июня.

"Встречался с нашими партнерами из США, Франции, Германии. С другими партнерами по ЕС. Мы обсуждали вопрос прекращения войны на Донбассе. У нас есть общая позиция - это восстановление наших переговоров в нормандском формате. Это и разблокировка минского процесса. Уже 5 июня будет встреча трехсторонней группы во главе с Леонидом Кучмой", - заявил Зеленский.

 

Брифінг Президента України Володимира Зеленського та Леоніда Кучми YouTube: https://youtu.be/PDZIZgsJVY8

Опубліковано 5 канал Понеділок, 3 червня 2019 р.

Напомним, в прошлом году Леонид Кучма завершил работу в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу в Минске. Его заменил бывший первый заместитель министра иностранных дел Руслан Демченко.

В частности, РБК-Украина писало, что 23 июня 2014 года Кучма вошел в трехстороннюю контактную группу и представлял Украину на переговорах с "ДНР" и "ЛНР" с участием представителей России и ОБСЕ. 20 сентября Кучма подписал минский меморандум. 2 февраля 2015 года президент Украины Петр Порошенко назначил Кучму официальным представителем Украины в трехсторонней группе по урегулированию конфликта на Донбассе.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийЛеонид Кучма
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