ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Задержанным полицейским объявили подозрения в стрельбе по ребенку

Новости » Происшествия    03.06.2019 - 11:45
Задержанным полицейским объявили подозрения в стрельбе по ребенку
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Прокуратура просит суд избрать подозреваемым меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста

По процессуальному руководству прокуратуры Киевской области двум полицейским сообщено о подозрении в стрельбе по 5-летнему ребенку под Киевом. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Прокуратура просит суд избрать подозреваемым меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и отстранить их от занимаемых должностей. Эти ходатайства направлены в Голосеевский районный суд Киева.

"Двум полицейским сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28, ст. 128 УК Украины, а именно в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц", - говорится в сообщении.

В прокуратуре установили, что выпившие сотрудники патрульной полиции в городе Переяслав-Хмельницкий решили пострелять по металлическим банкам. В результате осуществления выстрелов они попали в малолетнего мальчика, который в это время находился на детской площадке неподалеку от дома, где стреляли полицейские. Вследствие ребенок получил тяжкие телесные повреждения и был госпитализирован в лечебное учреждение.

Также Государственное бюро расследований заподозрило двух сотрудников Переяслав-Хмельницкого отдела полиции в стрельбе по ребенку.

Напомним, в полиции Киевской области заявили, что в ходе оперативных мероприятий правоохранителями было установлено, что травму 5-летний ребенок получил "в результате случайного выстрела".

Подозреваемые в ранении ребенка под Киевом полицейские задержаны ГБР заподозрило полицейских в стрельбе по ребенку под Киевом
Новости Украины КиевполицияпреступленияСтрельба
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь