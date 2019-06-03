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У Зеленского назвали нового пресс-секретаря президента

Новости » Политика    03.06.2019 - 13:06
У Зеленского назвали нового пресс-секретаря президента
Фото: Юлия Мендель и Владимир Зеленский (Юлия Мендель, Facebook)

Перед назначением был проведен конкурс

Пресс-секретарем президента Владимира Зеленского стала журналистка Юлия Мендель. Об этом сообщатся на странице команды Зеленского в Facebook.

Напомним, Зеленский после победы на президентских выборах объявил конкурс на должность пресс-секретаря. Конкурс был объявлен 30 апреля. От кандидатов требовалось знание не менее трех языков, опыт работы в журналистике или публичной сфере.

Известно, что на конкурс подали около четырех тысяч заявок. В финал вышли трое. С ними лично общались Зеленский и люди из Администрации президента.

Юлии Мендель 32 года. Она родилась в Херсоне, училась журналистике в Киеве. В разное время работала на телеканалах ICTV, Эспрессо-ТВ и "Интер". Писала для американских The New York Times, Politico и украинского Forbes.

Известно, что Мендель по меньшей мере один раз встречалась с Зеленским, после чего опубликовала фото с ним.

Как сообщало РБК-Украина, после инаугурации президент Украины Владимир Зеленский провел ряд кадровых назначений, которые находятся в его компетенции. В частности, президент назначил главу Администрации президента и его заместителей и внес изменения в состав Совета национальной безопасности и обороны.

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