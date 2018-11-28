Итоги дня: 28 ноября

В Украине ввели военное положение

Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Закон, которым предусматривается введение военного положения в Украине, сегодня, 28 ноября 2018 года, вступил в силу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию документа в издании "Голос Украины". Подчеркнем, в законе предусмотрено, что он вступает в силу со дня опубликования.

Согласно документу, военное положение вводится сроком на 30 дней и будет введено в 10 областях Украины.

С началом действия военного положения Украина вдоль границ выставит боевые бригады.

"Суд" в Крыму арестовал всех захваченных Россией украинских моряков

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

В оккупированном Крыму "Киевский районный суд" Симферополя в среду, 28 ноября, продолжил рассматривать меры пресечения для задержанных Россией украинских военных моряков. Подконтрольные России суды в оккупированном Крыму за два дня арестовали 24-х моряков.

МИД Украины направил ноту протеста России из-за арестов захваченных моряков

Опубликовано постановление о выборах президента 31 марта 2019

Иллюстративное фото (УНИАН)

Постановление о проведении выборов президента 31 марта 2019 года (регистрационный номер 9342) 28 ноября было опубликовано в спецвыпуске "Голос Украины". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию в издании.

В частности, согласно пояснительной записке к проекту постановления, принятие документа "позволит обеспечить проведение очередных выборов президента Украины в установленные Основным законом Украины сроки".

Напомним, сегодня глава Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал проект постановления.

На трассе Севастополь-Керчь заметили колонну российской военной техники (видео)

Скриншот видео: (facebook.com/backandalive)

В среду, 28 ноября, на 15-м километре трассы Севастополь-Керчь в сопровождении полицейских авто была замечена колонна российской военной техники. Об этом информирует фонд "Вернись живым".

"Россия перебрасывает в Крыму противокорабельные береговые комплексы "Бал". На видео, опубликованном в одной из соцсетей, зафиксировано, как сегодня, 28 ноября, на 15-м километре трассы Севастополь-Керчь в сопровождении полицейских авто движется колонна военной техники", - написано в сообщении.

Украинцам советуют всегда быть начеку и сохранять спокойствие.

Ученые предсказали последствия климатической катастрофы для Европы

Коллаж РБК-Украина

Ученые Великобритании из Эксетерского университета в ходе исследований выяснили, что антропогенное изменение климата спровоцирует троекратное увеличение количества стихийных бедствий к концу XXI века над Европой.

Специалисты проанализировали поведение циклонов и создали модель, предсказав частоту их формирования и силу в дальнейшем с учетом различных факторов, включая увеличение средней температуры воздуха на Земле из-за выбросов парниковых газов.

Исследования показали, что если не произойдет значительного сокращения выбросов парниковых газов, то ураганы, затрагивающие населенные места в Северном полушарии, станут появляться чаще и будут сильнее. Кроме того, увеличится число крупных наводнений, подобных тем, что произошли в графствах Сомерсет (2013-2014 годы), Камбрия (2015 год) и Глостершир (2007 год).