"Суд" в Крыму арестовал всех захваченных Россией украинских моряков

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Подконтрольные России суды в оккупированном Крыму за два дня арестовали 24-х моряков

В оккупированном Крыму "Киевский районный суд" Симферополя в среду, 28 ноября, продолжил рассматривать меры пресечения для задержанных Россией украинских военных моряков. РБК-Украина с ссылкой на "Крымскую правозащитную группу" отслеживает события в "суде".

Первой была рассмотрена мера пресечения для сотрудника Службы безопасности Украины, который был на одном из захваченных в Керченском проливе кораблей, Андрея Драча. Он был взят под стражу до 25 января 2019 года.

Также на два месяца под стражу "суд" отправил капитана 3 ранга Владимира Лесового. Добавим, с Лесовым было записано видео Федеральной службой безопасности России, в котором он признался в нарушениях (текст "признания" капитан зачитывал с листа).

"Судья" Андрей Долгополов объявил аналогичные меры пресечения старшему матросу бронекатера "Никополь" Вячеславу Зинченко, матросу Буксира "Яна Капу" Юрий Безъязичному и мичману Андрею Шевченко.

В 15:50 зачитали решение о двух месяцах ареста матроса буксира "Яны Капу" Евгения Семидоцкого.

Как сообщил в Facebook журналист "Радио Свобода" Антон Наумлюк, таже арестованы: капитан катера "Никополь" Богдан Небылица, капитан 2 ранга с катера "Бердянск" Денис Гриценко и капитан буксира "Яны Капу" Олег Мельничук. Все военные моряки арестованы до 25 января 2019 года.

Добавим, "Киевский районный суд Симферополя вчера, 27 ноября 2018 года заключил под стражу до 25 января 2019 года 12 военнослужащих ВМС Украины. Это Владимир Варимез, Виктор Беспальченко, Владимир Терещенко, Сергей Цибизов, Андрей Оприск, Юрий Будз, Михаил Власюк, Сергей Попов, Богдан Головаш, Роман Мокряк, Сергей Чулиба и Владислав Костышин.

Таким образом, арестованы все 24 моряка ВМС Украины.

среду, 28 ноября, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что ему не известны условия, при которых Россия вернула бы Украине задержанные корабли и моряков после атаки в Керченском проливе.