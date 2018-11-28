МИД Украины направил ноту протеста России из-за арестов захваченных моряков

Фото: бронекатер "Бердянск" (из открытых источников)

МИД требует немедленно освободить захваченных украинских моряков

Министерство иностранных дел Украины в среду, 27 ноября, направило Министерству иностранных дел Российской Федерации очередную ноту протеста в связи с арестами Россией украинских моряков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД.

В частности, России передали требование немедленно освободить членов экипажей украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые 25 ноября были захвачены в военный плен.

"Украинская сторона в очередной раз потребовала безотлагательного и в полном объеме обеспечения Российской Федерацией всех законных прав захваченных граждан Украины, предусмотренных Женевской конвенцией от 12 августа 1949 года об обращении с военнопленными, а также допуска к ним представителей Международного Комитета Красного Креста", - сказали в МИД.

Напомним, в оккупированном Крыму Киевский районный суд Симферополя в среду, 28 ноября, арестовал 9 задержанных Россией украинских военных моряков. Вчера, 27 ноября, были арестованы 15 военных.