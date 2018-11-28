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Підсумки дня: 28 листопада

Новини » Інше    28.11.2018 - 18:37

В Україні запровадили воєнний стан

Підсумки дня: 28 листопадаІлюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Закон, яким передбачається запровадження воєнного стану в Україні, сьогодні, 28 листопада 2018 року, набув чинності. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію документа у виданні "Голос України". Підкреслимо, в законі передбачено, що він набирає чинності з дня опублікування.

Згідно з документом, воєнний стан вводиться строком на 30 днів та буде запроваджений у 10 областях України.

Із початком дії воєнного стану Україна вдовж кордонів виставить бойові бригади

 

"Суд" у Криму арештувував усіх захоплених Росією українських моряків

Підсумки дня: 28 листопадаІлюстративне фото (mil.gov.ua)

В окупованому Криму "Київський районний суд" Сімферополя у середу, 28 листопада, продовжив розгляд запобіжних заходів для затриманих Росією українських військових моряків. Підконтрольні Росії суди в окупованому Криму за два дні заарештували 24-х моряків.

МЗС України направило ноту протесту Росії через арешти захоплених моряків. 

 

Опубліковано постанову про вибори президента 31 березня 2019 року

Підсумки дня: 28 листопадаІлюстративне фото (УНІАН)

Постанова про проведення виборів президента 31 березня 2019 року (реєстраційний номер 9342) 28 листопада була опублікована у спецвипуску "Голос України". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію у виданні.

Зокрема, згідно з пояснювальною запискою до проекту постанови, прийняття документу "дозволить забезпечити проведення чергових виборів президента України у встановлені Основним законом України строки".

Нагадаємо, сьогодні голова Верховної ради України Андрій Парубій підписав проект постанови.

 

На трасі Севастополь-Керч помітили колону російської військової техніки (відео)

Підсумки дня: 28 листопадаСкріншот відео: (facebook.com/backandalive)

У середу, 28 листопада, на 15-му кілометрі траси Севастополь-Керч у супроводі поліцейських авто була помічена колона російської військової техніки. Про це інформує фонд "Повернись живим".

"Росія перекидає в Криму берегові протикорабельні комплекси "Бал". На відео, опублікованому в одній із соцмереж, зафіксовано, як сьогодні, 28 листопада, на 15-му кілометрі траси Севастополь-Керч у супроводі поліцейських авто рухається колона військової техніки", - написано у повідомленні.

Українцям радять завжди бути напоготові і зберігати спокій. 

 

Вчені передбачили наслідки кліматичної катастрофи для Європи

Підсумки дня: 28 листопадаФото: колаж РБК-Україна

Вчені Великобританії з Ексетерського університету в ході досліджень з'ясували, що антропогенна зміна клімату спровокує триразове збільшення кількості стихійних лих до кінця XXI століття над Європою.

Фахівці проаналізували поведінку циклонів і створили модель, передбачивши частоту їх формування і силу у подальшому з урахуванням різних факторів, включаючи збільшення середньої температури повітря на Землі через викиді парникових газів.

Дослідження показали, якщо не відбудеться значного скорочення викидів парникових газів, то урагани, що зачіпають населені місця в Північній півкулі, стануть з'являтися частіше і будуть сильніше. Крім того, збільшиться число великих повеней, подібних тим, що сталися в графствах Сомерсет (2013-2014 роки), Камбрія (2015 рік) і Глостершир (2007 рік).

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