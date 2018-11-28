Підсумки дня: 28 листопада

В Україні запровадили воєнний стан

Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Закон, яким передбачається запровадження воєнного стану в Україні, сьогодні, 28 листопада 2018 року, набув чинності. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію документа у виданні "Голос України". Підкреслимо, в законі передбачено, що він набирає чинності з дня опублікування.

Згідно з документом, воєнний стан вводиться строком на 30 днів та буде запроваджений у 10 областях України.

Із початком дії воєнного стану Україна вдовж кордонів виставить бойові бригади.

"Суд" у Криму арештувував усіх захоплених Росією українських моряків

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

В окупованому Криму "Київський районний суд" Сімферополя у середу, 28 листопада, продовжив розгляд запобіжних заходів для затриманих Росією українських військових моряків. Підконтрольні Росії суди в окупованому Криму за два дні заарештували 24-х моряків.

МЗС України направило ноту протесту Росії через арешти захоплених моряків.

Опубліковано постанову про вибори президента 31 березня 2019 року

Ілюстративне фото (УНІАН)

Постанова про проведення виборів президента 31 березня 2019 року (реєстраційний номер 9342) 28 листопада була опублікована у спецвипуску "Голос України". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію у виданні.

Зокрема, згідно з пояснювальною запискою до проекту постанови, прийняття документу "дозволить забезпечити проведення чергових виборів президента України у встановлені Основним законом України строки".

Нагадаємо, сьогодні голова Верховної ради України Андрій Парубій підписав проект постанови.

На трасі Севастополь-Керч помітили колону російської військової техніки (відео)

Скріншот відео: (facebook.com/backandalive)

У середу, 28 листопада, на 15-му кілометрі траси Севастополь-Керч у супроводі поліцейських авто була помічена колона російської військової техніки. Про це інформує фонд "Повернись живим".

"Росія перекидає в Криму берегові протикорабельні комплекси "Бал". На відео, опублікованому в одній із соцмереж, зафіксовано, як сьогодні, 28 листопада, на 15-му кілометрі траси Севастополь-Керч у супроводі поліцейських авто рухається колона військової техніки", - написано у повідомленні.

Українцям радять завжди бути напоготові і зберігати спокій.

Вчені передбачили наслідки кліматичної катастрофи для Європи

Фото: колаж РБК-Україна

Вчені Великобританії з Ексетерського університету в ході досліджень з'ясували, що антропогенна зміна клімату спровокує триразове збільшення кількості стихійних лих до кінця XXI століття над Європою.

Фахівці проаналізували поведінку циклонів і створили модель, передбачивши частоту їх формування і силу у подальшому з урахуванням різних факторів, включаючи збільшення середньої температури повітря на Землі через викиді парникових газів.

Дослідження показали, якщо не відбудеться значного скорочення викидів парникових газів, то урагани, що зачіпають населені місця в Північній півкулі, стануть з'являтися частіше і будуть сильніше. Крім того, збільшиться число великих повеней, подібних тим, що сталися в графствах Сомерсет (2013-2014 роки), Камбрія (2015 рік) і Глостершир (2007 рік).