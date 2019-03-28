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Итоги дня: 28 марта

Новости » Прочее    28.03.2019 - 18:59

Итоги дня: 28 марта

• Игорь Коломойский был внесен в Миротворец. Соответствующая информация размещена на сайте интернет-представительства Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан

• Президент Украины Петр Порошенко 28 марта подписал законопроект №9461-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о применении трансплантации анатомических материалов человеку"

• Перед выборами в Украине появился последний рейтинг КМИС и Демократических инициатив

• В ходе эскалации конфликта Израиля и сектора Газа, израильские ВВС нанесли в четверг удар по объекту палестинской группировки, действующей в секторе Газа

• BBC извинилась за статью, в которой утверждала, что Порошенко заплатил Трампу за продление с ним встречи

• САП обнародовала перечень 65 закрытых дел о незаконном обогащении. Ориентировочная сумма незаконного обогащения составила более 1 млрд. 334 млн. 446 тыс. гривен

• Прокуратура Кировоградской области сообщила, что взрывы в Кропивницком на газозаправочной станции произошли из-за нарушения техники безопасности при транспортировке и перекачке газа

• В Украине создано электромагнитное оружие. "Спецтехноэкспорт" готов развернуть серийное производство этого вида оружия для ВСУ 

• Российский актер Федор Добронравов, которому суд отменил запрет на въезд в Украину, собирается гастролировать в оккупированном Крыму

• Абсолютный чемпион мира Александр Усик в тяжелом весе отказался от пояса WBA и боя с россиянином Денисом Лебедевым

• Погода в Украине в ближайшие дни снова сделает резкий поворот. Теперь уже в сторону настоящей весны 

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