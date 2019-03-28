ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Появились последние президентские рейтинги

Новости » Выборы 2019    28.03.2019 - 12:09
Появились последние президентские рейтинги
Фото: тройка кандидатов в президенты (коллаж РБК-Украина)

Перед выборами в Украине появился последний рейтинг КМИС и Демократических инициатив

Согласно данным последнего опроса перед выборами в Украине президентский рейтинг возглавляют Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные совместного опроса фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Киевского международного института социологии.

Сообщается, что перед первым туром Зеленского готовы поддержать 28,5% среди тех, кто уже определился с выбором, Порошенко - 18,8%, Тимошенко - 13,3%. Далее с результатом 11,5% идет Юрий Бойко, Анатолий Гриценко (8,6%), Олег Ляшко (5,4), Игорь Смешко - (4,5), Александр Вилкул - (4,1%) и Руслан Кошулинский (1,8).

По данным опроса, Зеленский заручился поддержкой Южного региона, однако и в других регионах его рейтинг находится на уровне 16-19%.

Порошенко поддерживают 17% в Западном и 15% в Центральном регионах, на Юге 10% и 5% на Востоке. Тимошенко имеет относительно равномерную поддержку на Западе (11%), Юге (10%) и Центре (9%), однако на востоке ее рейтинг составляет 3%. Бойко поддерживают 25% респондентов на Востоке, 10% на Юге, 5% в Центре и 3% на Западе. Гриценко: 10% на Западе, 5,5% в Центре, 3% на Юге и 2% на Востоке. Поддержка Ляшко распределена равномерно - по 3-4% во всех регионах.

По данным опроса, Зеленский остается лидером среди молодежи, так как в возрастной категории до 30 лет за него готовы проголосовать 45% избирателей, далее поддержка снижается до 26% среди избирателей в возрасте 30-44 года, 12% - среди избирателей 45-59 лет и 6% - среди тех, кому за 60 лет.

Порошенко меньше всего поддерживает молодежь в возрасте до 30 лет (7%), а в остальных категориях поддержка на уровне 13-15%. Тимошенко молодежь в возрасте до 30 лет поддерживает на уровне 3%, а больше всего - избиратели от 45 лет и старше (12%).

Для этого рейтинга опросили 1600 респондентов во всех областях, кроме Крыма и оккупированного Донбасса. Опрос профинансировало посольство Нидерландов.

Сегодня обнародуют последние опросы перед выборами
Выборы 2019 Выборы 2019: главные новости дня Рейтинги кандидатов
Новости Украины Порошенко Тимошенко Зеленский Гриценко Владимир ЗеленскийПорошенко ПетррейтингвыборыТимошенко
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь