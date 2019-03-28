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ВВС Израиля нанесли авиаудар по сектору Газа

Новости » Происшествия    28.03.2019 - 16:25
ВВС Израиля нанесли авиаудар по сектору Газа
Иллюстративное фото (newspanels com.)

До этого палестинские группировки запустили воздушные шары со взрывчаткой по гражданским лицам в Израиле

В ходе эскалации конфликта Израиля и сектора Газа, израильские ВВС нанесли в четверг удар по объекту палестинской группировки, действующей в секторе Газа. Об этом собщила в Twitter официальный представитель израильской армии Авихай Эдри.

До этого, согласно заявлению Армии обороны Израиля в Twitter, воздушные шары "со взрывчаткой были запущены с территории Газы по гражданским лицам в Израиле".

"Военный самолет (ВВС Израиля, - ред.) нанес удар по позиции боевиков, которые ранее осуществили запуск (горящих, - ред.) воздушных шаров из северной части сектора Газа в направлении Израиля", - написал Эдри.

Напомним,  что конфликт Израиля и сектора Газа произошел из-за обстрела селения Мишмерет к юго-востоку от Нетании, в результате которого пострадали шестеро человек. 

После этого Нетаньяху предоставил Дональду Трампу план решения сирийского кризиса и улетел в Израиль. Он также заявил, что ответит на действия сектора Газа.

РБК-Украина писала, высокопоставленный чиновник ХАМАС, заявил, что ракетный обстрел Израиля был заказан Ираном. ХАМАС дал свое благословение на ракетную атаку, чтобы сорвать предвыборную кампанию премьер-министра Биньямина Нетаньяху.  Чиновник утверждает, Иран приказал, чтобы группа "Исламский джихад" действовала из Газы для проведения атаки. 

Армия Израиля назвала число ракет, выпущенных со стороны ХАМАС за неделю  Организаторы "Евровидения" отреагировали на обстрел Израиля
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