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Підсумки дня: 28 березня

Новини » Інше    28.03.2019 - 18:59

Підсумки дня: 28 березня

• Ігор Коломойський був внесений в Миротворець. Відповідна інформація розміщена на сайті інтернет-представництва Центру досліджень злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки громадян

• Президент України Петро Порошенко 28 березня підписав законопроект №9461-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині"

• Перед виборами в Україні з'явився останній рейтинг КМІС і Демократичних ініціатив

• В ході ескалації конфлікту Ізраїлю і сектора Газа, ізраїльські ВПС завдали в четвер удару по об'єкту палестинського угруповання, що діє в секторі Газа

• BBC вибачилася за статтю, в якій стверджувала, що Порошенко заплатив Трампу за прдовження з ним зустрічі

• САП оприлюднила перелік 65 закритих справ про незаконне збагачення. Орієнтовна сума незаконного збагачення становить понад 1 млрд. 334 млн. 446 тис. гривень

• Прокуратура Кіровоградської осбласті повідомила, що вибухи в Кропивницкому на газозаправній станції сталися через порушення техніки безпеки при транспортуванні і перекачуванні газу

• В Україні створена електромагнітна зброя. "Спецтехноекспорт" готовий розгорнути серійне виробництво цього виду зброї для ЗСУ

• Російський актор Федір Добронравов, якому суд скасував заборону на в'їзд в Україну, збирається гастролювати в окупованому Криму

• Абсолютний чемпіон світу Олександр Усик у важкій вазі відмовився від пояса WBA і бою з росіянином Денисом Лебедєвим

• Погода в Україні в найближчі дні знову зробить різкий поворот. Тепер вже в бік справжньої весни 

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