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Усик отказался от титула WBA и боя с россиянином Лебедевым

Новости » Спорт    28.03.2019 - 09:59
Усик отказался от титула WBA и боя с россиянином Лебедевым
Фото: Александр Усик (instagram.com/usykaa)

Украинец подтвердил переход в супертяжелый вес

Абсолютный чемпион мира Александр Усик в тяжелом весе отказался от пояса WBA и боя с россиянином Денисом Лебедевым. О своем решение украинский боксер объявил в Instagram.

Кроме того, следующий свой бой украинец проведет в супертяжелом весе.

"Хочу сказать, что организация WBA обязывает меня боксировать с Денисом Лебедевым. Этот бой не состоится. Мы с командой решили переходить в супертяжелую категорию. По этим причинам мы не можем боксировать с Денисом и я отказываюсь от пояса, я не хочу, чтобы он просто так у меня был. Пускай ребята за него боксируют, это нормально. Денису успехов, всем остальным ребятам, кто будет участвовать за этот пояс тоже желаю успехов", - заявил Усик.

WBA обязала Усика провести защиту пояса с Лебедевым, который является "чемпионом в отпуске". Промоутерские торги по этому бою были назначены на 28 марта. Теперь россиянин, вероятно, будет восстановлен в качестве чемпиона мира.

Таким образом, Усик больше не может считаться абсолютным чемпионом мира, ведь теперь владеет лишь тремя поясами в крузервейте - WBO, WBC и IBF.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WBA thanks, see you soon#usyk #usyksportswear #usyk17 #loma#wbaboxing#lomus17 #akblapin #

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Свой следующий бой Усик проведет в мае нынешнего года. Место проведения и соперник официально пока не анонсированы. 

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