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Прокуратура назвала причину взрывов в Кропивницком

Новости » Происшествия    28.03.2019 - 14:32
Прокуратура назвала причину взрывов в Кропивницком
Фото: взрывы в Кропивницком (persha.kr.ua)

Взрывы произошли из-за нарушения техники безопасности

Прокуратура Кировоградской области сообщила, что взрывы в Кропивницком на газозаправочной станции произошли из-за нарушения техники безопасности при транспортировке и перекачке газа. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

В прокуратуре Кировоградской области отметили, что взяли на контроль ход досудебного расследования по взрывам в Кропивницком.

"Установлено, что чрезвычайное происшествие произошло на прилегающей к газовой заправочной станции территории и не связано с ее деятельностью. Масштабные взрывы стали следствием нарушения техники безопасности во время транспортировки и перекачки газа между двумя субъектами хозяйствования с использованием автоцистерн", - говорится в сообщении.

Напомним, что полиция уже открыла уголовное производство из-за взрывов в Кропивницком. Информацию по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 272 "Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью" Уголовного кодекса Украины.

Отметим, что в Кропивницком вчера вечером, 27 марта, прогремело несколько сильных взрывов. Позже стало известно, что взорвалась газовая заправка. Местные СМИ сообщали, что в микрорайоне Ковалевка нет электричества. В соседних домах взрывной волной выбило окна. В результате взрывов пострадали четверо людей.

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