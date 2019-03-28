ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

BBC извинилась перед Порошенко

Новости » Общество    28.03.2019 - 13:32
BBC извинилась перед Порошенко
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

BBC извинилась за статью, в которой утверждала, что Порошенко заплатил Трампу за продление с ним встречи

В четвер, 28 марта, издание "BBC" согласилось выплатить возмещение президенту Украины Петру Порошенко из-за материала, в котором говорилось о том, что с его стороны заплатили деньги, чтобы продлить встречу с Дональдом Трампом. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на BBC.

Как отмечается в материале говорилось о том, что со стороны Порошенко были перечислены 400 тысяч долларов адвокату Дональда Трампа Майклу Коэну. Впоследствии этот материал удалили с сайта издания.

Тогда после этой информации, в АП отметили, что украинский-американский саммит в июне 2017 был организован исключительно официальными дипломатическими каналами, в частности посольством Украины в США.

Напомним, во время визита во Францию президент Украины Петр Порошенко встретился с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Встреча была непродолжительной, сказал Порошенко в ходе брифинга в Париже 11 ноября. Как сообщалось, стороны обсудили вопрос развертывания миротворческой миссии на Донбассе.

 

Появились последние президентские рейтинги Порошенко назвал условия для переговоров с РФ
Выборы 2019 Выборы 2019: главные новости дня Рейтинги кандидатов
Новости Украины Порошенко ПетрДональд Трамп
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь