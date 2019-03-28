BBC извинилась перед Порошенко

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

BBC извинилась за статью, в которой утверждала, что Порошенко заплатил Трампу за продление с ним встречи

В четвер, 28 марта, издание "BBC" согласилось выплатить возмещение президенту Украины Петру Порошенко из-за материала, в котором говорилось о том, что с его стороны заплатили деньги, чтобы продлить встречу с Дональдом Трампом. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на BBC.

Как отмечается в материале говорилось о том, что со стороны Порошенко были перечислены 400 тысяч долларов адвокату Дональда Трампа Майклу Коэну. Впоследствии этот материал удалили с сайта издания.

Тогда после этой информации, в АП отметили, что украинский-американский саммит в июне 2017 был организован исключительно официальными дипломатическими каналами, в частности посольством Украины в США.

Напомним, во время визита во Францию президент Украины Петр Порошенко встретился с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Встреча была непродолжительной, сказал Порошенко в ходе брифинга в Париже 11 ноября. Как сообщалось, стороны обсудили вопрос развертывания миротворческой миссии на Донбассе.