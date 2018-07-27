Итоги дня: 27 июля

Денисова направила РФ письмо с предложением обмена политзаключенных Кремля

Украинский омбудсмен Людмила Денисова направила Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой письмо с предложением обменять 36 задержанных в Украине россиян на украинских политзаключенных. Как отмечается, Денисова прислала письмо, так как по результатам переговоров Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске, Россия предложила изложить суть инициативы обмена письменно. В письме также говорится о возможности проведения следующего заседания ТКГ с участием уполномоченных Украины и РФ, чтобы обсудить организацию гуманитарных визитов для проверки условий содержания заключенных в двух государствах. Украина просит Россию рассматривать это письмо как официальный запрос.

Свитолина отказалась выступать на соревнованиях в России

Директор теннисного турнира Moscow River Cup Александр Островский пояснил, почему первая ракетка Украины Элина Свитолина не поехала на соревнования в Россию. Также Островский выразил надежду, что в будущем она выступит в Москве. "На первом этапе среди звезд значилась Элина Свитолина. У нас с ней было подписано соглашение, но некоторое время назад в силу известных всем причин политического характера, командой Элины и ею самой, к сожалению, было принято решение в Россию не лететь", - сообщил директор турнира.

Трамп готов встретиться с Путиным в Москве

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что "готов посетить Москву" для проведения встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В частности, такое заявление распространил Белый дом. Подчеркивается, что Трамп готов приехать в столицу РФ сразу же, как получит "официальное приглашение" от Путина.

Во время Крестного хода в Киеве были задержаны трое людей

Во время Крестного хода были задержаны трое людей. Об этом на брифинге рассказал руководитель Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко. "Нацполиция и подразделения полностью выполнили свою работу, всего было 5 тысяч сотрудников правоохранительных органов. До 20 тысяч граждан принимали участие в шествии. Есть у нас доставленные в райотдел. Полиция быстро среагировала. Были задержаны три лица, из какой организации не установлено. С ними провели профилактические беседы. Они пытались задержать колонну Крестного хода", - сказал Крищенко.

Крестный ход в Киеве проводится сегодня и завтра, 27 и 28 июля,. Это событие приурочено 1030 годовщине со дня крещения Киевской Руси. Подробнее о том, что происходит в центре Киева в рамках проведения мероприятия - в материале РБК-Украина.

Умерла старейшая жительница нашей планеты

В Японии умерла самая старая жительница планеты – 117-летняя Чио Мияко. Она родилась 2 мая 1901 года. Известность в качестве старейшей жительницы Земли женщина приобрела в апреле этого года после того, как ушла из жизни Наби Тадзима, которой тоже было 117 лет. Семья Мияко называла Чио богиней. Они запомнили ее как терпеливую, общительную и добрую к другим людям. Мияко увлекалась искусством каллиграфии, которое она практиковала. А еще она любила суши и угрей.

"Кровавая луна": что стоит и не стоит делать в дни лунного затмения

Сегодня, 27 июля, произойдет самое длинное лунное затмение за сто лет. Жители по всей Земли смогут наблюдать это небесное явление. В зависимости от погоды во время затмения луна может стать кирпичного, ржавого или красного цветов. Специалисты рассказали и том, что нам несет это затмение и чего стоит ожидать.