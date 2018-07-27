Денисова направила РФ письмо с предложением обмена политзаключенных Кремля

В письме также говорится о возможности проведения следующего заседания ТКГ с участием Уполномоченных Украины и РФ

Украинский омбудсмен Людмила Денисова направила Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой письмо с предложением обменять 36 задержанных в Украине россиян на украинских политзаключенных. Об этом Денисова написала в Facebook.

Как отмечается, Денисова прислала письмо, ведь по результатам переговоров Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске, Россия предложила изложить суть инициативы обмена письменно.

В письме также говорится о возможности проведения следующего заседания ТКГ с участием уполномоченных Украины и РФ, чтобы обсудить организацию гуманитарных визитов для проверки условий содержания заключенных в двух государствах. Украина просит Россию рассматривать это письмо как официальный запрос.

Скрин-документы письма Денисовой В рамках обмена политзаключенных Киев хочет, чтобы Россия передала незаконно осужденных Олега Сенцова, Романа Сущенко, Николая Карпюка, Станислава Клиха, Александра Кольченка, Павла Гриба, Евгения Панова, Валентина Выговского, Владимира Балуха, Алексея Сизоновича, Алексея Бессарабова, Дмитрия Штыбликова, Владимира Дудку, Александра Шумкова, Николая Семену и других.

Напомним, что ранее зампредседателя Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что Россия планирует и дальше использовать украинских политзаключенных для торга и шантажа и в грязных политических играх.

Добавим, ранне Денисова отмечала, что по многим украинским политзаключенным, которых удерживают в России, поступает тревожная информация о состояние их здоровья.