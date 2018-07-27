Денисова направила РФ письмо с предложением обмена политзаключенных Кремля
В письме также говорится о возможности проведения следующего заседания ТКГ с участием Уполномоченных Украины и РФ
Украинский омбудсмен Людмила Денисова направила Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой письмо с предложением обменять 36 задержанных в Украине россиян на украинских политзаключенных. Об этом Денисова написала в Facebook.
Как отмечается, Денисова прислала письмо, ведь по результатам переговоров Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске, Россия предложила изложить суть инициативы обмена письменно.
В письме также говорится о возможности проведения следующего заседания ТКГ с участием уполномоченных Украины и РФ, чтобы обсудить организацию гуманитарных визитов для проверки условий содержания заключенных в двух государствах. Украина просит Россию рассматривать это письмо как официальный запрос.
Напомним, что ранее зампредседателя Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что Россия планирует и дальше использовать украинских политзаключенных для торга и шантажа и в грязных политических играх.
Добавим, ранне Денисова отмечала, что по многим украинским политзаключенным, которых удерживают в России, поступает тревожная информация о состояние их здоровья.