Підсумки дня: 27 липня

Денісова надіслала РФ листа з пропозицією обміну політв’язнів Кремля

Український омбудсмен Людмила Денісова направила Уповноваженій з прав людини в РФ Тетяні Москальковій лист з пропозицією обміняти 36 утримуваних в Україні росіян на українських політв’язнів. Як зазначається, Денісова надіслала лист, оскільки за результатами переговорів Тристоронньої контактної групи (ТКГ) в Мінську, Росія запропонувала викласти суть ініціативи обміну письмово. У листі також йдеться про можливість проведення наступного засідання ТКГ за участю уповноважених України і РФ, аби обговорити організацію гуманітарних візитів для перевірки умов утримання в’язнів у двох державах. Україна просить Росію розглядати цей лист як офіційний запит.

Світоліна відмовилась виступати на змаганнях у Росії

Директор тенісного турніру Moscow River Cup Олександр Островський пояснив, чому перша ракетка України Еліна Світоліна не поїхала на змагання у Росію. Також Островський висловив надію, що в майбутньому вона виступить у Москві. "На першому етапі серед зірок значилася Еліна Світоліна. У нас з нею була підписана угода, але деякий час тому в силу відомих усім причин політичного характеру, командою Еліни і нею самою, на жаль, було прийнято рішення в Росію не летіти", - повідомив директор турніру.

Трамп готовий зустрітися з Путіним у Москві

Глава Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що "готовий відвідати Москву" для проведення зустрічі з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Зокрема, таку заяву поширив Білий дім. Підкреслюється, що Трамп готовий приїхати у столицю РФ відразу ж, як отримає "офіційне запрошення" від Путіна.

Під час Хресної ходи у Києві були затримані троє людей

Під час Хресної ходи були затримані троє людей. Про це на брифінгу розказав керівник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко. "Нацполіція та підрозділи повністю виконали свою роботу, всього було 5 тисяч працівників правоохоронних органів. До 20 тисяч громадян приймали участь у ході. Є у нас доставлені до райвідділку. Поліція швидко зреагувала. Було затримано три особи, з якої організації не встановлено. З ними провели профілактичні бесіди. Вони намагались затримати колонну Хресної ходи", - сказав Крищенко.

Хресна хода в Києві проводиться сьогодні і завтра, 27 і 28 липня. Цю подію приурочено 1030 річниці з дня хрещення Київської Русі. Детальніше про те, що відбувається в центрі Києва в рамках проведення заходу - в матеріалі РБК-Україна.

Померла найстаріша мешканка планети

В Японії померла найстаріша жителька планети – 117-річна Чіо Міяко. Вона народилася 2 травня 1901 року. Популярність як найстарішої мешканки Землі жінка придбала у квітні цього року після того, як пішла з життя Набі Тадзима, якій теж було 117 років. Сім'я Міяко називала Чіо богинею. Вони запам'ятали її як терплячу, товариську і добру до інших людей. Міяко захоплювалася мистецтвом каліграфії, яке вона практикувала. А ще вона любила суші і вугрів.

"Кривава луна": що варто і не варто робити в дні місячного затемнення

Сьогодні, 27 липня, відбудеться найдовше місячне затемнення за сто років. Жителі по всій Землі зможуть спостерігати це небесне явище. В залежності від погоди під час затемнення місяць може стати цегляного, рожевого або червоного кольорів. Спеціалісти розповіли про те, що нам несе це затемнення і чого варто очікувати.