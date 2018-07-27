Во время Крестного хода в Киеве были задержаны трое людей

В шествии принимали участие до 20 тысяч человек

Во время Крестного хода были задержаны трое людей. Об этом на брифинге рассказал руководитель Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Нацполиция и подразделения полностью выполнили свою работу, всего было 5 тысяч сотрудников правоохранительных органов. До 20 тысяч граждан принимали участие в шествии. Есть у нас доставленные в райотдел. Полиция быстро среагировала. Были задержаны три лица, из какой организации не установлено. С ними провели профилактические беседы. Они пытались задержать колонну Крестного хода", - сказал Крищенко.

По его словам, представители почти всех областей всех регионов Украины были на мероприятии. Крищенко добавил, что меры безопасности были такие же как и в прошлом году.

Напомним, ранее сегодня Крищенко сообщил, что за безопасностью в Киеве 27 и 28 июля во время Крестного хода по случаю 1030-летия Крещения Руси следят около 5 тысяч полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Сообщается, что правоохранители в усиленном режиме будут поддерживать общественный порядок и безопасность во время религиозных мероприятий. Также в эти дни будут работать дополнительные группы специалистов взрывотехнической службы, кинологов и следственно-оперативные группы.