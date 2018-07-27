Крестный ход 2018: подробности

На время проведения Крестного хода в Киеве перекроют несколько улиц

Крестный ход состоится сегодня и завтра, 27 и 28 июля. Это событие приурочено 1030 годовщине со дня крещения Киевской Руси. Все подробности - в материале РБК-Украина.

К чему приурочено событие

Крестный ход православные верующие каждый год проводят 28 июля. Этот день выбран не случайно. Так как точной даты крещения Руси никто не знает, то этот праздник отмечают в день рождения киевского князя Владимира Великого. Именно он в 988 году сделал христианство верой Киевской Руси.

Как будет проходить Крестный ход

27 июля Крестный ход будет проводить Украинская православная церковь московского патриархата. Верующие соберуться в 13:00 на Владимирской горке, где будет прочитана молитва. А после этого участники двинутся к Киево-Печерской лавре, где останутся на всенощную.

А 28 июля аналогичное мероприятие проведет Украинская православная церковь киевского патриархата. В 11:30 пройдет молитва за Украину, а также за единую Поместную украинскую православную церковь. После этого веряне пройдут от Владимирского собора по бульвару Шевченко и Владимирской улице через Софийскую и Михайловскую площади на Владимирскую горку.

За правопорядком 27 и 28 июля будут следить Нацполиция, Нацгвардия, ГСЧС, также будут привлечены кинологи, и взрывотехники.

В Киеве перекроют несколько улиц

В Нацполиции сообщили о том, что в 11:00 до 16:00 27 июля будет ограничено движение транспорта на Трехсвятительской улице (от Михайловской до Европейской площади), на Крещатике (от Михайловской улицы до площади Европейской). На Владимирском спуске будет перекрыт участок от Европейской до Почтовой площади, на Парковой аллее от Аллеи Героев Крут до Грушевского и часть Грушевского от Шелковичной улицы до Европейской площади.

Ограничительные меры будут предприняты также и 28 июля. На бульваре Шевченко будет перекрыт промежуток от 14 до 20 номеров, на Владимирской улице от дома №56 и до Софийской площади, а также на Владимирском проезде от Софийской до Михайловской площадей. Движение будет ограничено с 12:00 до 13:30.