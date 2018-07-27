Свитолина отказалась выступать на соревнованиях в России

Директор теннисного турнира выразил надежду, что в будущем она выступит в Москве

Директор теннисного турнира Moscow River Cup Александр Островский пояснил, почему первая ракетка Украины Элина Свитолина не поехала на соревнования в Россию. Об этом сообщает xsport.ua.

Также Островский выразил надежду, что в будущем она выступит в Москве.

"На первом этапе среди звезд значилась Элина Свитолина. У нас с ней было подписано соглашение, но некоторое время назад в силу известных всем причин политического характера, командой Элины и ею самой, к сожалению, было принято решение в Россию не лететь", - сообщил директор турнира.

Напомним, что турнир серии WTA International Moscow River Cup проходит в Москве с 22 по 29 июля.

Добавим, что среди 104 теннисисток, которые попали в основной лист US Open есть первая ракетка Украины Элина Свитолина. Она выступит на турнире в седьмой раз. В прошлом году она впервые вышла в четвертый круг турнира, где в трех сетах уступила Мэдисон Кис.

Также в нынешнем сезоне украинка сумела пробиться в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, и выиграла турниры в Брисбене, Дубае и в Риме.