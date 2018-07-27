Трамп готов встретиться с Путиным в Москве, - АР

Новости Политика 27.07.2018 - 18:03
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Глава США готов приехать сразу после получения официального приглашения от Путина

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что "готов посетить Москву" для проведения встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство АР.

В частности, такое заявление распространил Белый дом. Подчеркивается, что Трамп готов приехать в столицу РФ сразу же, как получит "официальное приглашение" от Путина.

Трамп готов встретиться с Путиным в Москве, - АР

"Белый дом сообщает, что Трамп "открыт для посещения Москвы", как только он получит "официальное приглашение" от российского главы Путина", - сообщает агентство.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в частности заявила, что "Трамп с нетерпением ожидает визита Путина в Вашингтон и открыт для посещения Москвы после получения официального приглашения".

Напомним, в пятницу Путин принял приглашение главы США посетить Вашингтон, а также пригласил американского президента посетить Москву для личной встречи. По данным российских СМИ, власти РФ уже направили Трампу приглашение посетить Москву.

Как писало РБК-Украина, Трамп 19 июля 2018 года поручил своему советнику по нацбезопасности ​Джону Болтону пригласить главу РФ в Вашингтон. Очередная встреча лидеров США и России может состояться уже этой осенью. Представитель Белого дома Сара Сандерс ранее написала, что лидеры двух стран согласовали "постоянный диалог на рабочем уровне между сотрудниками Советов безопасности двух стран".

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Теги:  Владимир Путин,  Соединенные Штаты Америки,  Дональд Трамп  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС