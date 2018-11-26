Итоги дня: 26 ноября

Порошенко предлагает Раде ввести военное положение на 30 дней

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина/Виталий Носач)

Президент Украины Петр Порошенко предлагает ввести военное положение на 30 дней, а не на 60 дней, как планировалось ранее. Об этом заявил президент в ходе брифинга 26 ноября.

Также он отметил, что вскоре внесет в парламент проект постановления о дате выборов президента, которые должны состояться уже весной 2019 года.

"Я буду предлагать ввести военное положение на 30 дней. Оно завершится в середине декабря. Я внесу в Раду в начале декабря проект постановления о дате президентских выборов. Согласно Конституции, эти выборы должны состояться 31 марта 2019", - сказал Порошенко.

В данный момент Рада рассматривает вопрос введения военного положения.

Заседание Совета безопасности ООН: онлайн-трансляция

Фото: заседание Совбеза ООН (flickr.com/poroshenkopetro)

Совет безопасности ООН начал экстренное заседание в связи с обострением ситуации в Керченском проливе. На повестке дня - поддержание мира и безопасности; нарушение РФ границ. Заседание ООН началось с выступления постоянного представителя США при ООН Никки Хейли, которая выступила в поддержку суверенитета Украины и призвала членов Совбеза голосовать против любого решения, которое предложит РФ.

В Совете безопасности ООН 5 стран-членов – Франция, Нидерланды, Польша, Швеция и Великобритания – призвали Россию освободить захваченные украинские корабли.

Нападение РФ на ВМС Украины: стали известны имена раненых и пленных моряков

Фото: коллаж РБК-Украина

Стали известны имена трех украинских моряков, пострадавших во время нападения и захвата ФСБ Российской Федерации в Азовском море, это 18-летний Андрей Эйдер, 24-летний Андрей Артеменко и 24-летний Василий Сорока.

Также в сети рассказали о захваченном в плен капитане украинского малого бронированного артиллерийского катера "Бердянск" 31-летнем Романе Мокряке и командире малого бронированного артиллерийского катера "Никополь" Богдане Небылице.

Отмечается, что всего в российском плену находятся 23 украинских моряка. Шестеро из них, по официальным данным, получили ранения.

Во время акции протеста "евробляхеров" произошла массовая драка

Фото: протесты владельцев автомобилей на еврономерах (volyn24.com)

На границе с Польшей возле пункта пропуска "Ягодин" во время акции протеста владельцев автомобилей на еврономерах произошла массовая драка.

Как сообщается, активисты начали бросаться шинами, а фура пыталась переехать активистов, которые перекрыли водителю дорогу. По информации СМИ, в течение получаса митингующие пропускали по три грузовика с обеих сторон границы. Один из водителей грузового автомобиля решил проехать без очереди.

"Такие действия возмутили митингующих. Они начали бросать в автомобиль шины и драться", - говорится в сообщении.

Журналист о реакции росСМИ на ситуацию в Азовском море

Коллаж РБК-Украина

Известный журналист Айдер Муждабаев обратился к украинским журналистам, политикам, чиновникам, сотрудникам Мининформполитики, СБУ и ко всем заинтересованным и неравнодушным с объяснением о том, что все российские СМИ, в том числе и оппозиционные, либеральные – медиа-структуры, которые различными способами контролируются напрямую Кремлем.

"Те, кто вчера внимательно наблюдал за переходом ситуации в войне России против Украины через "керченский Рубикон", заметили, что Кремль впервые открыто бросил в бой свой элитный информационный спецназ. Это т.н. российские и русскоязычные "либеральные СМИ". На самом деле – медиа-структуры, разными способами контролируемые Кремлем и работающие в его стратегических интересах. Последние годы они хуже-лучше маскировались, с каждым днем неуспешнее, но вот, наконец, настал час финального каминг-аута", - написал журналист.

Он отметил, что так называемые "либеральные СМИ" первыми стали подавать неправдивую информацию о событиях в Азовском море, еще до сообщений официальных российских СМИ.