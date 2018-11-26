Підсумки дня: 26 листопада

Порошенко пропонує Раді ввести воєнний стан на 30 днів

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна/Віталій Носач)

Президент України Петро Порошенко пропонує ввести воєнний стан на 30 днів, а не на 60 днів, як планувалось раніше. Про це заявив президент у ході брифінгу 26 листопада.

Також він зазначив, що незабаром внесе до парламенту проект постанови про дату виборів президента, які повинні відбутися вже навесні 2019 року.

"Я буду пропонувати ввести воєнний стан на 30 днів. Він завершиться у середині грудня. Я внесу у Раду на початку грудня проект постанови про дату президентських виборів. Відповідно до Конституції, ці вибори мають відбутися 31 березня 2019 року", - сказав Порошенко.

У даний момент Рада розглядає питання введення воєнного стану.

Засідання Ради Безпеки ООН: онлайн-трансляція

Фото: засідання Радбезу ООН (flickr.com/poroshenkopetro)

Рада безпеки ООН почала екстрене засідання у зв'язку із загостренням ситуації в Керченській протоці. На порядку денному - підтримка миру і безпеки; порушення РФ кордонів. Засідання ООН почалося з виступу постійного представника США при ООН Ніккі Хейлі, яка виступила на підтримку суверенітету України і закликала членів Радбезу голосувати проти будь-якого рішення, яке запропонує РФ.

У Раді безпеки ООН 5 країн-членів - Франція, Нідерланди, Польща, Швеція і Великобританія - закликали Росію звільнити захоплені українські кораблі.

Напад РФ на ВМС України: стали відомі імена поранених та полонених моряків

Фото: колаж РБК-Україна

Стали відомі імена трьох українських моряків, постраждалих під час нападу ФСБ Російської Федерації в Азовському морі, це 18-річний Андрій Ейдер, 24-річний Андрій Артеменко та 24-річний Василь Сорока.

Також в мережі розповіли про захопленого в полон капітана українського малого броньованого артилерійського катера "Бердянськ" 31-річного Романя Мокряка і командира малого броньованого артилерійського катера "Нікополь" Богдана Небилиці.

Зазначається, що всього в російському полоні перебувають 23 українських моряка. Шестеро з них, за офіційними даними, отримали поранення.

Під час акції протесту "евробляхерів" сталася масова бійка

Фото: протести власників автомобілів на єврономерах (volyn24.com)

На кордоні з Польщею біля пункту пропуску "Ягодин" під час акції протесту власників автомобілів на єврономерах сталася масова бійка.

Як повідомляється, активісти почали кидатися шинами, а фура намагалася переїхати активістів, які перекрили водієві дорогу. За інформацією ЗМІ, протягом півгодини мітингувальники пропускали по три вантажівки з обох сторін кордону. Один з водіїв вантажного автомобіля вирішив проїхати без черги.

"Такі дії обурили мітингувальників. Вони почали кидати в автомобіль шини і битися", - йдеться в повідомленні.

Журналіст про реакцію росЗМІ на ситуацію в Азовському морі

Колаж РБК-Україна

Відомий журналіст Айдер Муждабаєв звернувся до українських журналістів, політиків, чиновників, працівників Минінформполитики, СБУ та до всіх зацікавлених і небайдужих з поясненням про те, що всі російські ЗМІ, в тому числі і опозиційні, ліберальні – медіа-структури, які різними способами контролюються безпосередньо Кремлем.

"Ті, хто вчора уважно спостерігав за переходом ситуації у війні Росії проти України через "керченський Рубікон", помітили, що Кремль вперше відкрито кинув у бій свій елітний інформаційний спецназ. Це т. зв. російські і російськомовні "ліберальні ЗМІ". Насправді – медіа-структури, різними способами контрольовані Кремлем і працюють у його стратегічних інтересах. Останні роки вони гірше-краще маскувалися, з кожним днем невдаліше, але ось, нарешті, настав час фінального камінг-ауту", - написав журналіст.

Он отметил, что так называемые "либеральные СМИ" первыми стали подавать неправдивую информацию о событиях в Азовском море, еще до сообщений официальных российских СМИ.