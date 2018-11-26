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На словацкой границе владельцы "евроблях" подожгли шины

Новости » Происшествия    26.11.2018 - 15:11
На словацкой границе владельцы "евроблях" подожгли шины
Фото: протесты на границе (скрин видео/facebook.com/kanalsirius.tv)

Пункт пропуска "Малый Березный" блокируют вторые сутки

На украино-словацкой границе в пункте пропуска "Малый Березный" вторые сутки продолжается протест владельцев автомобилей на еврономерах - так называемых "евроблях". В понедельник, 26 ноября митингующие подожгли шины, передает РБК-Украина со ссылкой на Телеканал Sirius

Отмечается, что на границе на сегодня остаются около сотни митингующих. За 300 метров от пункта пропуска вдоль подъездной дороги хаотично припаркованы десятки машин на еврономерах.

Как отмечают участники акции протеста, они устроили дежурство, чтобы обеспечить непрерывное блокирование, пока не выполнят их требования об отмене законов о растаможке "евроблях".

Как отмечает издание "Перший.сом.ua", в настоящее время ситуация на пропускном пункте напряженная. Пропускают через границу только в исключительных случаях - к примеру, машины с детьми, с теми, кто едет на лечение или кто имеет билеты на самолет из словацких аэропортов.

Напомним, как разьяснили в Государственной фискальной службе, в связи с принятием законов о растаможка авто на иностранных номерах ("евроблях"), граждане-резиденты имеют право временно ввозить транспортное средство, которое зарегистрировано за пределами Украины, при условии уплаты всех необходимых таможенных платежей, сроком до 1 года.

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