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Итоги дня: 26 марта

Новости » Прочее    26.03.2019 - 19:15

Итоги дня: 26 марта

• В Украине 26 марта вступил в силу закон о признании воинов Украинской повстанческой армии (УПА) участниками боевых действий 

• Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) применила истребители для атаки 15 объектов палестинского движения ХАМАС на севере сектора Газа

• НАТО нужно создать "защитную сферу" с использованием морских и наземных систем, чтобы не дать ВМФ России заблокировать Одессу. Об этом заявил бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес

• Европейский парламент проголосовал за отмену практики перевода часов с 2021 года

• О том, с чем подходят к первому туру штабы самых популярных кандидатов и как они оценивают кампании друг друга – в материале РБК-Украина

• Серьезное дорожно-транспортное происшествие в Киеве произошло утром 26 марта с автомобилем патрульной полиции Toyota Prius (фото)

• В Одессе охранник торгового центра "Афина" набросился на группу 13-летних подростков за то, что они присели на пол поесть и выпить сок

• Погода в Украине в среду, 27 марта, будет прохладной, ночью - морозы до -3 градусов. Большую часть страны накроет сильный ветер и мокрый снег с дождем 

• Певица Вера Брежнева имеет миллионы поклонников и регулярно получает звания "Самой красивой женщины", однако так было не всегда. В школьные годы она была настоящим гадким утенком, за что подвергалась издевательствам со стороны сверстников (фото) 

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