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Вступил в силу закон о признании воинов УПА участниками боевых действий

Новости » Общество    26.03.2019 - 08:43
Вступил в силу закон о признании воинов УПА участниками боевых действий
Иллюстративное фото (facebook.com/maryankushnyr)

Закон о признании воинов УПА вступил в силу с 26 марта

В Украине 26 марта вступил в силу закон о признании воинов Украинской повстанческой армии (УПА) участниками боевых действий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию на сайте Верховной рады.

Согласно закону, статус участника боевых действий предоставляется участникам вооруженной борьбы за независимость Украины в XX веке, в частности, в составе УПА, Украинской повстанческой армии атамана Тараса Боровца (Бульбы) "Полесская Сечь", Украинской народной революционной армии (УНРА), вооруженных подразделений ОУН и т.д.

Также документ устанавливает, что порядок предоставления статуса участника боевых действий воинам УПА установит Кабинет министров Украины.

Напомним, Верховная рада предоставила воинам УПА статус участников боевых действий в декабре 2018 года. Соответствующий закон приняли после нескольких неудачных попыток.

Отметим, в феврале 2019 года президент Польши Анджей Дуда обвинил Украинскую повстанческую армию и дивизию СС "Галичина" в уничтожении польского села Гута Пеняцкая (теперь Бродовский район, Львовская область) в 1944 году. Кроме того, он назвал украинских националистов "союзниками Гитлера".

 

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