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Генерал США заявил о возможной блокаде Одессы Россией

Новости » Политика    26.03.2019 - 18:49
Генерал США заявил о возможной блокаде Одессы Россией
Фото: Бен Ходжес (twitter.com litdelnato)

Генерал США считает, что нужно создать "защитную сферу", чтобы избежать блокады

НАТО нужно создать "защитную сферу" с использованием морских и наземных систем, чтобы не дать ВМФ России заблокировать Одессу. Об этом заявил бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Delfi.

Ходжес отметил, что США, Великобритания, Германия, Италия и Франция ограничены в праве проводить полноценные военные корабли в любое время в Азовское и Черное моря.

"Для НАТО и наших стран-партнеров, как Грузия и Украина, чтобы противостоять тому, что делает Россия, необходимо создать наш собственный A2/AD (Anti Access/ Area Denial) - "защитную сферу" с использованием морских и наземных систем, которые помогут защитить в первую очередь Румынию и не дать ВМФ России заблокировать, например, Одессу. А это, на мой взгляд, может произойти", - отметил он.

Также Ходжес отметил, что Запад обеспокоен ситуацией с коррупцией в украинской оборонной сфере. 

"Если взять историю, появившую несколько недель назад, о сыне первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (Олега Гладковского), который ввозил в Украину запчасти из России и продавал их армии втридорога. Это невероятно! Пока подобное происходит в Украине, у Запада растет беспокойство. Да и российское руководство, видя, как люди в Украине теряют доверие к власти, продолжит давить на эти слабые места. А при этом уже убиты тысячи военных!", - добавил он.

Напомним, заместитель помощника государственного секретаря США Дэвид Пейман заявлял, что по мере учащения злонамеренных действий со стороны России будут усиливаться и санкции Соединенных Штатов против Кремля.

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