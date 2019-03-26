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Підсумки дня: 26 березня

Новини » Інше    26.03.2019 - 19:15

Підсумки дня: 26 березня

• В Україні 26 березня набув чинності закон про визнання воїнів Української повстанської армії (УПА) учасниками бойових дій

• Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) застосувала винищувачі для атаки 15 об'єктів палестинського руху ХАМАС на півночі сектора Газа

• НАТО потрібно створити "захисну сферу" з використанням морських і наземних систем, щоб не дати ВМФ Росії заблокувати Одесу Про це повідомив колишній командувач сухопутних військ США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес. 

• Європейський парламент проголосував за скасування практики переведення годинників з 2021 року

• Про те, з чим підходять до першого туру штаби найпопулярніших кандидатів і як вони оцінюють кампанії один одного – у матеріалі РБК-Україна

• Серйозна дорожньо-транспортна пригода в Києві сталася вранці 26 березня з автомобілем патрульної поліції Toyota Prius (фото)

• В Одесі охоронець торгового центру "Афіна" накинувся на групу 13-річних підлітків за те, що вони сіли на підлогу поїсти і випити сік

• Погода в Україні в середу, 27 березня, буде прохолодною, вночі - морози до -3 градусів. Більшу частину країни накриє сильний вітер та мокрий сніг з дощем,

• Співачка Віра Брежнєва має мільйони шанувальників і регулярно отримує звання "найкрасивішої жінки", однак так було не завжди. У шкільні роки вона була справжнім гидким каченям, за що піддавалася знущанням з боку однолітків 

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