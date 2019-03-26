Израиль атаковал 15 объектов ХАМАС

Иллюстративное фото: авиаудар (twitter.com/IDFSpokesperson)

Атака израильской армии была осуществлена в ответ на атаку со стороны палестинцев

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) применила истребители для атаки 15 объектов палестинского движения ХАМАС на севере сектора Газа. Как информирует РБК-Украина, об этом ЦАХАЛ сообщает в Twitter.

В израильской армии отметили, что атака была осуществлена в ответ на обстрел израильской территории.

"Террористическая организация ХАМАС несет ответственность за все, что происходит в секторе Газа и за его пределами", - указано в заявлении.

Так, истребители атаковали военный комплекс ХАМАС в Бейт-Хануне и принадлежащий организации "Палестинский исламский джихад" комплекс в Бейт-Лахии.

Отметим, что по данным армии Израиля, с 22:00 25 марта по местному времени ХАМАС запустил 30 ракет. Некоторые из ракет перехватили системы противовоздушной обороны. Остальные упали в открытой местности.

Напомним, представители палестинского движения ХАМАС при посредничестве Египта договорились с Израилем о прекращении огня на границе с сектором Газа.

Ранее ночь на воскресенье, 24 марта, ракета с территории Сектора газа попала в жилой дом в израильском поселении Мишмерет. В результате пострадали семь человек.