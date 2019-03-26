Европарламент поддержал отмену перевода часов

Фото: Европарламент (European Union 2017 - European Parliament)

Перевод часов в Евросоюзе отменят с 2021 года

Европейский парламент проголосовал за отмену практики перевода часов с 2021 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что данное голосования не является последним в вопросе отмены перевода часов, но станет основой дискуссии в странах ЕС для выработки общей позиции. Отметим, на сегодня законодательство ЕС обязывает участников блока переводить время в последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября.

Европейская комиссия в сентябре предложила отказаться от перевода часов после того, как опрос в странах Евросоюза показал, что 84% респондентов выступают за отмену этой сезонной практики. В то же время сторонники перевода часов раскритиковали тот факт, что 70% респондентов составили немцы.

Также указывается, что после отмены перевода часов страны ЕС не смогут самостоятельно делать это в течение года, но им дадут право решить, в каком часовом поясе находиться.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина перейдет на летнее время в ночь перед выборами.

Отметим, в связи з переходом на летнее время в билетах на поезда с 31 марта уже указан откорректированный график движения пассажирских и пригородных поездов.