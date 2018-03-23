Итоги дня: 23 марта

Савченко объявила голодовку



Народный депутат Надежда Савченко в зале Шевченковского районного суда в Киеве сообщила, что с сегодняшнего дня, 23 марта, выходит на голодовку. Также она заявила, что "ДНР" и "ЛНР" не являются террористическими организациями, а дело против нее является политически мотивированным. Помимо того, Савченко объявила, что не будет сдавать образцы голоса, и отказалась сдавать образцы ДНК.



Ryanair презентовал свои маршруты из Украины



Крупнейшая европейская авиакомпания-лоукостер Ryanair презентовала 15 направлений из Украины, по которым начнет выполнять полеты осенью 2018 года. В частности, этой осенью Ryanair начнет выполнять полеты по 10 направлениям из Киева (аэропорт "Борисполь") и 5 маршрутам из Львова.

Полиция провела обыски на базе "Азова"

Сотрудники Национальной полиции Украины проводили следственные действия на территории завода "Атек" в Киеве, где находится база "Национального корпуса "Азов". Осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины. Во время обысков несколько десятков активистов препятствовали проведению следственных действий, соорудили баррикады и заблокировали вход в здание.

ИГИЛ взяла на себя ответственность за захват заложников во Франции



Террористическая группа "Исламское государство" взяла на себя ответственность за захват заложников в супермаркете в коммуне Требна юге Франции. В своем заявлении ИГИЛ назвал нападавшего "солдатом халифата" без дополнительных объяснений или доказательств.



Супрун высказалась о массовой флюорографии



Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что проведение массовых флюорографических обследований у здоровых людей с целью остановить туберкулез не имеет смысла. По ее словам, флюорография позволяет выявить только развитые формы заболевания. Также Супрун рассказала, как можно обнаружить туберкулез на ранней стадии.



Синоптик дала приятный прогноз на выходные



На выходных 24 и 25 марта в Украине будет солнечно. Но в ночь с пятницы на субботу местами ожидаются мокрый снег и дождь. Над Украиной раскинется антициклон.