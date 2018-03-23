Итоги дня: 23 марта

Народный депутат Надежда Савченко в зале Шевченковского районного суда в Киеве сообщила, что с сегодняшнего дня, 23 марта, выходит на голодовку. Также она заявила, что "ДНР" и "ЛНР" не являются террористическими организациями, а дело против нее является политически мотивированным. Помимо того, Савченко объявила, что не будет сдавать образцы голоса, и отказалась сдавать образцы ДНК.
Крупнейшая европейская авиакомпания-лоукостер Ryanair презентовала 15 направлений из Украины, по которым начнет выполнять полеты осенью 2018 года. В частности, этой осенью Ryanair начнет выполнять полеты по 10 направлениям из Киева (аэропорт "Борисполь") и 5 маршрутам из Львова.
Сотрудники Национальной полиции Украины проводили следственные действия на территории завода "Атек" в Киеве, где находится база "Национального корпуса "Азов". Осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины. Во время обысков несколько десятков активистов препятствовали проведению следственных действий, соорудили баррикады и заблокировали вход в здание.
Террористическая группа "Исламское государство" взяла на себя ответственность за захват заложников в супермаркете в коммуне Требна юге Франции. В своем заявлении ИГИЛ назвал нападавшего "солдатом халифата" без дополнительных объяснений или доказательств.
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что проведение массовых флюорографических обследований у здоровых людей с целью остановить туберкулез не имеет смысла. По ее словам, флюорография позволяет выявить только развитые формы заболевания. Также Супрун рассказала, как можно обнаружить туберкулез на ранней стадии.
На выходных 24 и 25 марта в Украине будет солнечно. Но в ночь с пятницы на субботу местами ожидаются мокрый снег и дождь. Над Украиной раскинется антициклон.