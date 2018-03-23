Ryanair презентовал свои маршруты из Украины

Ryanair запустит 10 рейсов из Киева и 5 из Львова

Крупнейшая европейская авиакомпания-лоукостер Ryanair презентовала 15 направлений из Украины, по которым начнет выполнять полеты осенью 2018 года, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, осенью 2018 года Ryanair начнет выполнять полеты по 10 направлениям из Киева (аэропорт "Борисполь") и 5 маршрутам из Львова:

Киев - Лондон, Британия (аэропорт Станстед);

Киев - Стокгольм, Швеция (аэропорт Скавста);

Киев - Вильнюс, Литва;

Киев - Вроцлав, Польша;

Киев - Барселона, Испания;

Киев - Варшава, Польша (аэропорт Модлин);

Киев - Гданьск, Польша;

Киев - Краков, Польша;

Киев - Познань, Польша;

Киев - Братислава, Словакия;

Львов - Лондон (аэропорт Станстед);

Львов - Варшава (аэропорт Модлин);

Львов - Мемминген, Германия;

Львов - Дюссельдорф, Германия (аэропорт Везе);

Львов - Краков, Польша.

Фото: Ryanair подтвердил 15 авиарейсов из Украины (РБК-Украина)

Напомним, ранее сообщалось, что Ryanair рассматривает возможность полетов еще из трех городов Украины.

"Что касается других городов Украины, кроме Львова и Киева, мы активно говорим и смотрим и другие направления. В частности, это Харьков, Одесса, Херсон. Но все это более поздняя перспектива", - заявил коммерческий директор Ryanair Дэвид О'Брайан в интервью польскому Forbes.