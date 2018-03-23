Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Ryanair презентовал свои маршруты из Украины

НовостиОбщество    23.03.2018 - 11:21
Фото: самолет Ryanair (flickr.com/Andy Mitchell)
Фото: самолет Ryanair (flickr.com/Andy Mitchell)

Ryanair запустит 10 рейсов из Киева и 5 из Львова

Крупнейшая европейская авиакомпания-лоукостер Ryanair презентовала 15 направлений из Украины, по которым начнет выполнять полеты осенью 2018 года, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, осенью 2018 года Ryanair начнет выполнять полеты по 10 направлениям из Киева (аэропорт "Борисполь") и 5 маршрутам из Львова:

  • Киев - Лондон, Британия (аэропорт Станстед);
  • Киев - Стокгольм, Швеция (аэропорт Скавста);
  • Киев - Вильнюс, Литва;
  • Киев - Вроцлав, Польша;
  • Киев - Барселона, Испания;
  • Киев - Варшава, Польша (аэропорт Модлин);
  • Киев - Гданьск, Польша;
  • Киев - Краков, Польша;
  • Киев - Познань, Польша;
  • Киев - Братислава, Словакия;
  • Львов - Лондон (аэропорт  Станстед);
  • Львов - Варшава (аэропорт Модлин);
  • Львов - Мемминген, Германия;
  • Львов - Дюссельдорф, Германия (аэропорт Везе);
  • Львов - Краков, Польша.
 

Фото: Ryanair подтвердил 15 авиарейсов из Украины (РБК-Украина)

Напомним, ранее сообщалось, что Ryanair рассматривает возможность полетов еще из трех городов Украины.

"Что касается других городов Украины, кроме Львова и Киева, мы активно говорим и смотрим и другие направления. В частности, это Харьков, Одесса, Херсон. Но все это более поздняя перспектива", - заявил коммерческий директор Ryanair Дэвид О'Брайан в интервью польскому Forbes.

Ryanair и аэропорт "Борисполь" успешно завершили переговоры
Теги: Ryanair, лоукост, авиасообщение
"Я был просто шокирован": Жан Рено рассказал, с чем ассоциирует Украину
"Надя знала, кто такие Иуды": Вера Савченко сообщила, что ее сестра готовилась к тюрьме с утра
В центре Киева хотят переименовать улицу в честь космонавта Каденюка
"Невозможно передать словами": легендарная Ада Роговцева объяснила, почему ездит в АТО
On Top