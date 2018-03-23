ИГИЛ взяла на себя ответственность за захват заложников во Франции

Террористы назвали нападающего "солдатом халифата"

Террористическая группа "Исламское государство" взяла на себя ответственность за захват заложников в супермаркете в коммуне Требна юге Франции. Соответствующее заявление террористов было опубликовано на Twitter исламистского агентства Amaq.

В своем заявлении ИГИЛ назвал нападавшего "солдатом халифата" без дополнительных объяснений или доказательств.

Напомним, в ходе штурма супермаркета правоохранители застрелили человека, ранее захватившего посетителей в заложники, однако позже отпустил, оставив возле себя раненного полицейского, который сам предложил себя в обмен на последнюю женщину-заложницу.

Инцидент произошел утром в пятницу. В результате захвата два человека погибли, 12 получили ранения. В полицейской операции приняли участие 140 правоохранителей.

Мужчина, который захватил заложников в супермаркете города Треб на юге Франции, был известен полиции по мелким преступлениям, связанным с наркотиками.

Им оказался 26-летний Редуан Лакдим. При этом, ранее правоохранители не подозревали о том, что Лакдим примкнул к радикальному исламистскому движению.