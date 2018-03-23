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Интервью

ИГИЛ взяла на себя ответственность за захват заложников во Франции

НовостиПроисшествия    23.03.2018 - 17:58
Фото: боевик ИГИЛ (twitter.com-Haghaie)
Фото: боевик ИГИЛ (twitter.com-Haghaie)

Террористы назвали нападающего "солдатом халифата"

Террористическая группа "Исламское государство" взяла на себя ответственность за захват заложников в супермаркете в коммуне Требна юге Франции. Соответствующее заявление террористов было опубликовано на Twitter исламистского агентства Amaq.

В своем заявлении ИГИЛ назвал нападавшего "солдатом халифата" без дополнительных объяснений или доказательств.

Напомним, в ходе штурма супермаркета правоохранители застрелили человека, ранее захватившего посетителей в заложники, однако позже отпустил, оставив возле себя раненного полицейского, который сам предложил себя в обмен на последнюю женщину-заложницу.

Инцидент произошел утром в пятницу. В результате захвата два человека погибли, 12 получили ранения. В полицейской операции приняли участие 140 правоохранителей.

Мужчина, который захватил заложников в супермаркете города Треб на юге Франции, был известен полиции по мелким преступлениям, связанным с наркотиками.
Им оказался 26-летний Редуан Лакдим. При этом, ранее правоохранители не подозревали о том, что Лакдим примкнул к радикальному исламистскому движению.

Захват заложников во Франции: нападавший был известен полиции ранее Во Франции из супермаркета освободили всех заложников, двое погибших
Теги публикации: Франция, ИГИЛ, заложники  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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