Обыски на базе "Азова": полиция проверяет факты завладения имуществом на 54 млн гривен

Следственные действия проводились по санкции суда

Сотрудники Национальной полиции Украины проводили следственные действия на территории завода "Атек" в Киеве, где находится база "Национального корпуса "Азов" по санкции суда. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"Следователи Нацполиции проводили комплекс необходимых следственных действий в рамках расследования уголовного производства по факту возможного незаконного завладения имуществом. Такие следственные действия происходят на территории нескольких регионов страны. Они совершенные под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины", - говорится в сообщении.

Так, полиция осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины.

В ходе досудебного расследования проверяются возможные факты незаконного завладения имуществом ЗАО "Атек" на общую сумму более 54 млн гривен.

Указано, комплекс необходимых следственных действий проводят под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины и на основании судебных решений - на территории нескольких регионов страны.

Напомним, сегодня в здании базы "Азов" проводили обыски. Несколько десятков активистов препятствовали проведению следственных действий, соорудили баррикады и заблокировали вход в здание. По данным РБК-Украина, на территории завода "Атек" в Киеве, где находится база "Национального корпуса "Азов", после обысков и следственных действий начали разбирать баррикады.