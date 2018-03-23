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Підсумки дня: 23 березня

НовиниІнше    23.03.2018 - 18:03

Савченко оголосила голодування

Народний депутат Надія Савченко у залі Шевченківського районного суду Києві оголосила, що з сьогоднішнього дня, 23 березня, виходить на голодування. Також вона заявила, що "ДНР" та "ЛНР" не є терористичними організаціями, а справа проти неї є політично вмотивованою. Окрім того, Савченко оголосила,що не здаватиме зразки голосу, і відмовилася давати зразки ДНК.
 

Ryanair презентував свої маршрути з України

Найбільша європейська авіакомпанія-лоукостер Ryanair презентувала 15 напрямків з України, за якими почне виконувати польоти восени 2018 року. Зокрема, цієї осені Ryanair розпочне виконувати польоти за 10 напрямами з Києва (аеропорт "Бориспіль") і 5 маршрутів зі Львова.

 

Поліція провела обшуки на базі "Азова"

Співробітники Національної поліції України проводили слідчі дії на території заводу "Атек" в Києві, де знаходиться база "Національного корпусу "Азов" зо санкцією суду. Здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем") Кримінального кодексу України. Під час обшуків кілька десятків активістів перешкоджали проведенню слідчих дій, спорудили барикади і заблокували вхід в будівлю.
 

ІДІЛ взяла на себе відповідальність за захоплення заручників у Франції

Терористична група "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за захоплення заручників в супермаркеті в комуні Требна півдні Франції.  У своїй заяві ІДІЛ назвав нападника "солдатом халіфату" без додаткових пояснень чи доказів.
 

Супрун висловилася щодо масової флюорографії

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що проведення масових флюорографічних обстежень у здорових людей з метою зупинити туберкульоз не має сенсу. За її словами, флюорографія дозволяє виявити лише розвинуті форми захворювання. Також Супрун розповіла, як можна виявити туберкульоз на ранній стадії.

 

Синоптик дала приємний прогноз на вихідні

На вихідних 24 та 25 березня в Україні буде сонячно. Але в ніч з п’ятниці на суботу місцями очікуються мокрий сніг та дощ. Над Україною з’явиться антициклон

 Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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