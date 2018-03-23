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В здании базы "Азов" проводят обыски

НовостиОбщество    23.03.2018 - 12:04
Фото: обыски на территории завода "Атек" (РБК-Украина)
Фото: обыски на территории завода "Атек" (РБК-Украина)

У входа в базу "Азов" собрались около 300 человек

В помещении политической партии "Национальный Корпус "Азов" на территории завода "Атек" проводят обыски. Об этом РБК-Украина рассказали участники общественной организации, которые сейчас заблокировали вход в базу.

Сообщается, что сейчас установлены баррикады у ворот базы. В частности, деревянные палки и колючая проволока. В общем у входа в базу "Азов" собрались около 300 человек.

Кроме того, на месте присутствовали представители патрульной полиции. По их словам, на территории базы проводятся обыски.

"Возможно, это Служба безопасности, но не полиция", - сказали патрульные, отвечая на вопрос, кто именно находится в здании.

По словам народного депутата Украины Андрея Белецкого, в здании базы "Азов" проходят незаконные обыски.

"Сегодня неизвестные зашли на территорию базы полка "Азов". Если верить форме, то это полиция. Ни удостоверения не было показано. Поэтому мы не можем этого утверждать. Они избили ребят, поломали двери, украли личные вещи и фронтовые ордена у людей из общежития. Это произошло сегодня абсолютно точно. Обыски продолжаются с 6:30 утра. Но никто не видел ни одного разрешения суда. Формально они говорят, что ошиблись зданием. Но ошибиться зданием, где герб "Азова" на каждом метре - может только недоразвитый человек. А их там 60 человек и они все такими быть не могут", - заявил Белецкий

 

Фото: обыски на территории завода "Атек" (РБК-Украина)

По его словам, активисты вызвали следственную группу полиции, которая не прибывает на вызов уже несколько часов.

"Мы вызвали "102" и не будем выпускать их с территории. Сначала полиция должна установить лица и зафиксировать факты преступления. Мы уже полтора часа ждем Святошинскую полицию. Следственная группа полиции не прибыла ", - добавил он.

Он также отметил, что неизвестные лица проводят обыски без присутствия следователя и понятых.

 

Обшуки на базі "Азову".

Опубліковано РБК-Украина 23 березень 2018 р.

Напомним, сегодня также сотрудники прокуратуры, Службы безопасности и Национальной полиции проводят обыски в одном из департаментов Харьковского горсовета.

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Теги: Азов, обыск
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