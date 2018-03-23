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Савченко заявила, что не хочет сдавать образцы голоса

НовостиПолитика    23.03.2018 - 14:33
Фото: Надежда Савченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Фото: Надежда Савченко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Также она отказалась давать образцы ДНК

Надежда Савченко в зале Шевченковского суда заявила, что не будет сдавать образцы голоса. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Я отказываюсь давать образцы голоса, а также различные образцы ДНК. Есть много выступлений с моим голосом, а также много чашек, из которых я пила", - сказала она.

Сегодня в Шевченковском суде Киева проходит рассмотрение дела об избрании меры пресечения Надежде Савченко.

Напомним, накануне в парламенте с Савченко сняли неприкосновенность и разрешили ее арест.

Отметим, Савченко обвиняют в подготовке масштабного теракта против руководства Украины с целью государственного переворота.

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Теги публикации: Надежда Савченко, заседание суда, ДНК    Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, ПриватБанк, Тарута Сергей, Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки, Николаев, Херсон, Горловка, Славянск, Новости АТО, Авдеевка, Народный фронт, ДНР, ЛНР, законопроект, пенсионная реформа, Призыв в армию, Геннадий Труханов, Мобилизация, Выборы в России, Тарута
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