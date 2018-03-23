Савченко заявила, что не хочет сдавать образцы голоса

Также она отказалась давать образцы ДНК

Надежда Савченко в зале Шевченковского суда заявила, что не будет сдавать образцы голоса. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Я отказываюсь давать образцы голоса, а также различные образцы ДНК. Есть много выступлений с моим голосом, а также много чашек, из которых я пила", - сказала она.

Сегодня в Шевченковском суде Киева проходит рассмотрение дела об избрании меры пресечения Надежде Савченко.

Напомним, накануне в парламенте с Савченко сняли неприкосновенность и разрешили ее арест.

Отметим, Савченко обвиняют в подготовке масштабного теракта против руководства Украины с целью государственного переворота.