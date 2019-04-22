Итоги дня: 22 апреля

После победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины украинцы в соцсетях благодарят Петра Порошенко за пять лет его президентства, перечисляют его достижения и говорят, что этот президент обязательно войдет в учебники по истории, как лучший президент за всю историю Украины
Экс-депутат Верховной Рады Дмитрий Крючков, который ранее был экстрадирован из Германии, вышел из СИЗО под залог 7 млн гривен
Генеральная прокуратура вызывает для вручения подозрений и допроса по делу Курченко экс-главу Администрации президента Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву