В Украине объявлено штормовое предупреждение

Иллюстративное фото (Eduardo Munoz Alvarez/Getty Images)

В западных областях страны порывы ветра достигнут 15-20 м/с

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине 23 апреля. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным синоптиков, во вторник, 23 апреля в западных областях страны порывы ветра достигнут 15-20 м/с (первый уровень опасности, желтый).

Напомним, синоптики погнозируют на 23 апреля теплую погоду, однако сообщают о ночных заморозках в большинстве областей. Кроме того, в Украине будет без осадков, лишь ночью на Закарпатье и в Карпатах местами небольшой дождь, в горах с мокрым снегом.

Кроме того, синоптик Натаья Диденко сообщила, что в Украине перед пасхальными праздниками погода будет постепенно улучшаться, ожидается потепление. Она отметила, что антициклон Leonore сделает завтра погоду в Украине солнечной.

В частности, температура воздуха во вторник составит +12...17 градусов. 23 апреля в западной Украины южный и юго-восточный ветер будет сильным, до штормовых значений.

В Киеве 23 апреля ожидается солнечная теплая погода с температурой воздуха +16..+18 градусов.