Дело Курченко: ГПУ вызывает для вручения подозрений окружение Порошенко

Фото: Алексей Филатов, Борис Ложкин, Валерия Гонтарева (коллаж РБК-Украина)

Вызвали, в частности, Ложкина, Филатова и Гонтареву

Генеральная прокуратура вызывает для вручения подозрений и допроса по делу Курченко экс-главу Администрации президента Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на повестки на сайте Генпрокуратуры.

Каждого из них вызывают как подозреваемого. Их вызывают на 23 и 25 апреля. В документах указан номер уголовного производства, в которых фигурируют представители президентского окружения.

Ранее в прокуратуре отмечали, что подозрения для окружения президента Порошенко были составлены незаконно, а доказательств преступлений Гонтаревой, Ложкина и Филатова у следствия нет.

Напомним, ранее прокурор ГПУ Константин Кулик заявил, что в расследовании дела о продаже группы компаний "Украинский медиа холдинг" бизнесмена Сергея Курченко лично вмешивались президент Петр Порошенко, а также замглавы Администрации Алексей Филатов. Он добавил, что расследование основного дела Курченко вмешивались Филатов, а также экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева.

РБК-Украина ранее писало, что Департаментом международно-правового сотрудничества ГПУ завершено расследование по подозрению Сергея Курченко в участии в преступной организации экс-президента Украины Виктора Януковича и совершении в ее составе особо тяжких преступлений против государства Украина.