Підсумки дня: 22 квітня

Після перемоги Володимира Зеленського на виборах президента України українці в соцмережах дякують Петру Порошенку за п'ять років його президентства, перераховують його досягнення і кажуть, що цей президент обов'язково увійде в підручники з історії, як найкращий президент за всю історію України
Екс-депутат Верховної Ради Дмитро Крючков, який раніше був екстрадований з Німеччини, вийшов з СІЗО під заставу 7 млн гривень
Генеральна прокуратура викликає для вручення підозр і допиту у справі Курченка екс-голову Адміністрації президента Бориса Ложкіна, заступника глави АП Олексія Філатова та екс-очільницю Нацбанка Валерію Гонтареву