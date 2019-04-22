Крючков вышел из СИЗО

Фото: Дмитрий Крючков (РБК-Украина)

Крючков внес залог в 7 млн гривен

Экс-депутат Верховной Рады Дмитрий Крючков, который ранее был экстрадирован из Германии, вышел из СИЗО под залог 7 млн гривен. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил прокурор Виталий Кравец.

По его словам, залог за Крючкова внесли 19 апреля.

"Залог внесли в пятницу вечером. Освободили сегодня ближе к полудню", - сказал он.

Напомним, ранее Крючков отказался сотрудничать со следствием в рамках дела о хищениях средств госпредприятия "Энергорынок".

В апреле 2018 года в Германии задержали бывшего депутата Верховной рады Дмитрия Крючкова. Его подозревают в хищении средств "Запорожьеоблэнерго". В частности, согласно сообщению НАБУ, задержание Крючкова произошло еще 14 апреля.

Как сообщало РБК-Украина ранее, в 2016 году Крючкова объявили в розыск. Он проходит фигурантом по делу о выводе средств из компании "Запорожьеоблэнерго", в которой более 60% акций принадлежит государству. Согласно версии следствия, Крючков является организатором схемы, по которой ОАО "Запорожьеоблэнерго" и ГП "Энергорынок" нанесли ущерб на общую сумму более 346 млн гривен.