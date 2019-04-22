Опубликованы результаты выборов за границей

Фото: выборы в Украине (РБК-Украина)

Большинство украинцев за границей проголосовало за Петра Порошенко

По результатам выборов 2019 на заграничном избирательном округе большую часть голосов получил действующий президент Петр Порошенко. Соответствующая информация размещена на официальном сайте ЦИК.

По результатам обработки 100% протоколов заграничного округа, на выборах за рубежом лидирует Порошенко, за которого проголосовали 54,73%. Его оппонент Владимир Зеленский получил 43,78% голосов избирателей.

Отметим, Порошенко победил на избирательных участках в 45 странах, в частности, в Австрии, Италии, Канаде, Нидерландах, Германии, Британии и США. Зеленскому досталось большинство голосов в 24 странах, среди которых Грузия, Беларусь, Польша, Словакия и страны Балтии.

По данным ЦИК, участие в голосовании за рубежом приняли почти 60 тыс. украинцев.

Напомним, по состоянию на утро 22 апреля Центризбиркому оставалось обработать 10% протоколов. На данный момент с уверенным отрывом лидирует Владимир Зеленский с результатом 73,18%. Порошенко набирает менее 25%.

Как сообщил замглавы ЦИК Евгений Радченко, объявление официальных результатов выборов может затянуться из-за выходных по случаю православной Пасхи, которая будет отмечаться 28 апреля.