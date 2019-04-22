В РФ прогнозируют улучшение отношений с Украиной при Зеленском

Фото: Дмитрий Медведев (mon.gov.ru)

Медведев добавил, что Зеленский в отношении России будет придерживаться риторики, которую он использовал в ходе предвыборной кампании

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прокомментировал результаты выборов президента Украины и заявил, что видит шанс на улучшение отношений между РФ и Украиной при ее новом руководстве. Об этом он написав в Facebook.

Отметим, по состоянию на 9:40, ЦИК обработал 94% проколов. Лидирует Владимир Зеленский, 73,19% украинцев отдали за него голоса.

"У меня нет сомнений: новый руководитель государства в отношении России будет придерживаться риторики, которую он использовал в ходе предвыборной кампании. Повторять известные идеологические формулы, ориентированные на разные группы населения. Не испытываю никаких иллюзий по этому поводу. В то же время шансы на улучшение взаимодействия с нашей страной все же есть", - заявил он.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что он будет продолжать нормандский формат и минское направление, а также пообещал перезагрузку минского процесса. Также Зеленский пообещал сделать все, чтобы вернуть в Украину всех военнопленных.

РБК-Украина писало, что в команде Владимира Зеленского видят приоритетом сотрудничество со странами "Большой семерки". В частности, команда будет фокусировать свою работу на гуманитарных аспектах и на вопросах безопасности.