ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В РФ прогнозируют улучшение отношений с Украиной при Зеленском

Новости » Выборы 2019    22.04.2019 - 09:25
В РФ прогнозируют улучшение отношений с Украиной при Зеленском
Фото: Дмитрий Медведев (mon.gov.ru)

Медведев добавил, что Зеленский в отношении России будет придерживаться риторики, которую он использовал в ходе предвыборной кампании

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прокомментировал результаты выборов президента Украины и заявил, что видит шанс на улучшение отношений между РФ и Украиной при ее новом руководстве. Об этом он написав в Facebook.

Отметим, по состоянию на 9:40, ЦИК обработал 94% проколов. Лидирует Владимир Зеленский, 73,19% украинцев отдали за него голоса.

"У меня нет сомнений: новый руководитель государства в отношении России будет придерживаться риторики, которую он использовал в ходе предвыборной кампании. Повторять известные идеологические формулы, ориентированные на разные группы населения. Не испытываю никаких иллюзий по этому поводу. В то же время шансы на улучшение взаимодействия с нашей страной все же есть", - заявил он.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что он будет продолжать нормандский формат и минское направление, а также пообещал перезагрузку минского процесса. Также Зеленский пообещал сделать все, чтобы вернуть в Украину всех военнопленных.

РБК-Украина писало, что в команде Владимира Зеленского видят приоритетом сотрудничество со странами "Большой семерки". В частности, команда будет фокусировать свою работу на гуманитарных аспектах и на вопросах безопасности.

Трюдо поздравил Зеленского с победой на выборах Зеленского с победой поздравил временный президент Венесуэлы
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины Порошенко Зеленский Владимир ЗеленскийРоссийская Федерация
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь