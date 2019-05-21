ru
ua
News
Daily
Lite
Styler
Выборы 2019
Найти
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Найти
Итоги дня: 21 мая
Новости
»
Прочее
21.05.2019 - 19:08
Новина українською
Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая
подписал указ
о досрочном прекращении полномочий Верховной рады восьмого созыва. Зеленский и лидеры фракций
договорились о дате парламентских выборов
Спикер Верховной рады Андрей Парубий подписал распоряжение о
созыве внеочередного пленарного заседания
парламента на 22 мая
Владимир Зеленский
назначил Руслана Хомчака начальником Генерального штаба
- Главнокомандующим Вооруженных сил Украины
Экс-командующий Национальной гвардии Украины
Юрий Аллеров вышел из изолятора временного содержания
под залог
Степан Полторак после встречи с президентом Владимиром Зеленским заявил, что
будет возглавлять Министерство обороны Украины
до решения Верховной Рады об его отставке
В партии "Блок Петра Порошенко"
обсуждают возможность выдвижения
лидера политической силы на пост премьер-министра страны после того, как Владимир Гройсман объявил о своей отставке
Экс глава Конституционного суда Станислав Шевчук
обжаловал свое увольнение
Сегодня в Украине
начала свою работу миссия Международного валютного фонда
(МВФ)
Конституционный суд Украины
проверит на соответствие Конституции
закон о декоммунизации
Мощный смерч пронесся по одному из сел в Черновицкой области.
Видео
редкого для Украины разрушительного явления сняли очевидцы
Олег Ляшко
приехал в Администрацию президента на велосипеде
и успел коротко пообщаться с журналистами. Сеть буквально "взорвалась" репостами и комментариями из-за очередной выходки скандального народного депутата
Отправить новость другу
Кому:*
Ваш комментарий
Отправить
Новости Украины
.
Выборы 2019
Когда состоятся досрочные парламентские выборы: дата
Зеленский распустил Раду: главное
Инаугурация Зеленского: онлайн
Результаты выборов по регионам Украины
News
Зеленский назначил нового начальника Генштаба
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с
Правилами пользования сайтом
, и соглашаетесь c
Политикой конфиденциальности
Пропустить
Соглашаюсь