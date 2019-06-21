Итоги дня: 21 июня

Совет судей Украины заявляет о давлении со стороны офиса президента Украины Владимира Зеленского
Российский государственный банк ВЭБ подал в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине, который касается работы его украинской "дочки" - "Проминвестбанка". Исковые требования исчисляются сотнями миллионов долларов
Президент Владимир Зеленский ответил на петицию о немедленном отстранении от исполнения служебных обязанностей с последующим увольнением с должности министра внутренних дел Арсена Авакова