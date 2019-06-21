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В Грузии возобновились акции протеста

Новости » Общество    21.06.2019 - 18:28
В Грузии возобновились акции протеста
Фото: протесты в Тбилиси (скрин видео)

Протестующие требуют проведение внеочередных выборов

В Тбилиси (Грузия) возобновились протесты у здания парламента. Об этом сообщает РБК-Украина на страницу грузинской редакции "Радио свобода" в Facebook.

Сейчас под зданием грузинского парламента в Тбилиси собрались тысячи протестующих вместе с представителями оппозиционных партий.

Демонстранты требуют отставки главы Министерства внутренних дел Грузии Георгия Гахария и главы Службы госбезопасности Вахтанга Гомелаури, а также проведения в стране досрочных парламентских выборов.

Кроме того, сотрудники аппарата грузинского парламента покинули здание после настаивания правоохранителей. Также полиция попросила журналистов покинуть здание. Правоохранители мобилизовали спецтехнику во внутреннем дворе парламента.

Напомним, ранее сообщалось, что спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе сегодня, 21 июня, подал в отставку из-за протесты в Тбилиси. Отставку спикера требовали оппозиция и демонстранты.

Как писало РБК-Украина, в ходе протестов в Тбилиси полиция арестовала 305 демонстрантов. В МВД заявили, что протестующие были арестованы за "различные правонарушения".

Добавим, в результате столкновений во время протестов в Тбилиси в четверг, 20 июня, пострадал по меньшей мере 31 представитель прессы. Журналисты требуют наказать виновных.

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